How to make a reference inside an array of arrays in Slack thread

export default { title: "Projects", name: "project", type: "document", initialValue: { theme: "light", priority: "medium", }, groups: [ { title: "Project Description", name: "projectDescription", }, { title: "Case Study", name: "caseStudy", }, { title: "Presentation", name: "presentation", }, ], fields: [ { title: "Cover", name: "cover", type: "image", group: "projectDescription", }, { title: "Project Title", name: "title", type: "string", group: "projectDescription", }, { title: "Project Slug", name: "slug", type: "slug", options: { source: "title", }, group: "projectDescription", }, { title: "Client", name: "client", type: "reference", to: [{ type: "client" }], group: "projectDescription", }, { title: "Theme", name: "theme", type: "string", options: { list: [ { title: "Light", value: "light" }, { title: "Dark", value: "dark" }, ], }, group: "projectDescription", }, { title: "Priority", name: "priority", type: "string", options: { list: [ { title: "High", value: "high" }, { title: "Medium", value: "medium" }, { title: "Low", value: "low" }, ], }, group: "projectDescription", }, { title: "Tags", name: "tags", type: "array", of: [ { type: "reference", to: [{ type: "tag" }], }, ], group: "projectDescription", }, { title: "Blocks", name: "blocks", type: "array", group: "caseStudy", of: [ { title: "Text Block", name: "textBlock", type: "document", initialValue: { title: "Text block", }, fields: [ { title: "Title", name: "title", type: "string" }, { name: "text", title: "Text", type: "array", of: [{ type: "block" }], }, { title: "Start", name: "start", type: "number", }, { title: "Width", name: "width", type: "number", }, ], }, { title: "Gallery", name: "gallery", type: "document", initialValue: { title: "Gallery", }, fields: [ { title: "Title", name: "title", type: "string" }, { title: "Images", name: "images", type: "array", of: [{ type: "image" }], }, ], }, ], }, { title: "Presentation Slides", name: "presentationSlides", type: "array", group: "presentation", of: [ { title: "Slide", name: "slide", type: "document", initialValue: { title: "Slide", }, fields: [ { title: "Title (Not visible on the website)", name: "title", type: "string", }, { name: "images", title: "Images", type: "array", of: [{ type: "image" }], }, ], }, ], }, ], };