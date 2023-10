set()

projects

unset()

{ "_id": "9c780fd3-0e54-40ad-80c8-fd27dc19359f", "contentArray": [ { "_key": "3cd487d4bd8c", "_type": "sectionProjectsGrid", "projects": [ { "_key": "f880b5219313", "_ref": "05064724", "_type": "student", "_weak": true }, { "_key": "432d0796461d", "_ref": "65e99226-fcc3-47e2-9419-d4095961d4e1", "_type": "student", "_weak": true } ] }, { "_key": "0d5871d6ce7b", "_type": "sectionProjectsGrid", "projects": [] } ], "title": "Home" }

sanityClient .patch('_id') .unset(['contentArray.projects']) .commit()

unset()

contentArray.forEach((item, index) => { sanityClient .patch('_id') .unset([``contentArray[${index}].projects``]) .commit() })

.set({contentArray[${index}].projects: []})

Hi, I have a document that contains an array of items and I am hoping to unset a field in each item. More specifically, in the representative data below where the ‘contentArray’ array contains two elements, I want tothekey to any empty array (or, not sure which).Data looks like:I tried using the JS version of the Sanity Client:Semi-pseudo code:Not sure how to access each element of the ‘*contentArray’* array in themethodI tried to loop through each contentArray element but this didn’t work:or setting to empty array:Thanks in advance for any suggestions