import sanityClient from 'part:@sanity/base/client'; const client = sanityClient.withConfig({ apiVersion: '2021-10-04' }); export default { name: 'download', title: 'Download', type: 'document', fields: [ { name: 'name', title: 'Name', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), }, { name: 'description', title: 'Description', type: 'string', }, { name: 'filename', title: 'Filename', description: 'This will be the filename which the uploaded file must have.', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), }, { name: 'file', title: 'File', type: 'file', validation: Rule => Rule.custom(async (doc, context) => { const { _ref } = doc.asset const { filename } = context.document const originalFilename = await client.fetch(`*[_id == $ref][0].originalFilename`, { ref: _ref }) return filename === originalFilename ? true : `Uploaded file ${originalFilename} does not match required filename ${filename}` }), }, { name: 'active', title: 'Active', description: 'Is this download active?', type: 'boolean', initialValue: true, }, ], }

Rule.custom()

true

Hi User! Sorry for the delay responding.Thankfully, validation can be async, so you can use a client to dereference the file asset and get the filename:This is using the client to get the original filename of the fileAsset, then it compares it against the filename field (using the second parameter of). If they match, return. If they don’t, tell the user why.