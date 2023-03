const download = (url, name, redirectTo) => { if (!url) { throw new Error("Resource URL not provided! You need to provide one"); } fetch(url) .then(response => response.blob()) .then(blob => { setFetching(false); const blobURL = URL.createObjectURL(blob); const a = document.createElement("a"); a.href = blobURL; a.style = "display: none"; if (name && name.length) a.download = name; document.body.appendChild(a); a.click(); navigate(redirectTo) }) .catch(() => setErrors(["Something went wrong in fetching file data for download."])); };