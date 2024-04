import exportDataset from '@sanity/export'; import {createClient} from '@sanity/client'; const configTemplate = { // Instance of @sanity/client configured to correct project ID and dataset client: createClient({ projectId: process.env.projectId, dataset: process.env.datasetName, useCdn: false, // set to `true` to fetch from edge cache apiVersion: '2022-01-12', // use current date (YYYY-MM-DD) to target the latest API version token: process.env.API_TOKEN }), // Name of dataset to export dataset: process.env.datasetName, // Path to write tar.gz-archive file to, or `-` for stdout outputPath: process.env.outputPath, // Whether or not to export assets. Note that this operation is currently slightly lossy; // metadata stored on the asset document itself (original filename, for instance) might be lost // Default: `true` assets: true, // Exports documents only, without downloading or rewriting asset references // Default: `false` raw: false, // Whether or not to export drafts // Default: `true` drafts: true, // Export only given document types (`_type`) // Optional, default: all types // types: ['products', 'shops'], // Run 12 concurrent asset downloads assetConcurrency: 12 }; await exportDataset(configTemplate);