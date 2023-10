{ apiHost: "<https://api.sanity.io>" apiVersion: "1" cdnUrl: "<https://xx9fbq46.apicdn.sanity.io/v1>" dataset: "staging" gradientMode: false isDefaultApi: true isPromiseAPI: true originalFilename: true projectId: "xxxxxxx" url: "<https://xx9fbq46.api.sanity.io/v1>" useCdn: false useProjectHostname: true useVanityName: true }

Hi, how to get the ‘originalFilename’ of an asset when using https://sanity-io.github.io/asset-utils//index.html#getfileasset I’m passing ‘useVanityName: true’ in the options (above), along with the Project ID and dataset, however no originalFilename in the result. Thanks.