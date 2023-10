Structure item is missing required type property.

import S from '@sanity/desk-tool/structure-builder'; import { MdSettings as icon } from 'react-icons/md'; export default () => S.list() .title('Content') .items([ S.listItem() .title('Site Settings') .icon(icon) .child( S.list() .title('All Settings') .items([ S.listItem() .title('Metadata') .child([ S.document() .schemaType('siteSettings') .documentId('siteSettings') ]) ]), ), ...S.documentTypeListItems().filter(listItem => !['siteSettings'].includes(listItem.getId())) ])

Hello, I am working on grouping site setting singletons in their own panes and I have been following the instructions here: https://www.sanity.io/docs/manually-group-items-in-a-pane but I am getting this message when I try to view one of he sub items:Here is my code in deskStructure.js:Can anyone help me understand what I am doing wrong?