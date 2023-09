yarn run v1.22.5 $ sanity start √ Checking configuration files... / Compiling...webpack built 4848a0dc5c4ab41e11c2 in 16412ms √ Compiling... Failed to compile. Error in ./node_modules/@sanity/base/lib/_exports/initial-value-templates.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/initial-value-templates' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\base\lib\_exports' @ ./node_modules/@sanity/base/lib/_exports/initial-value-templates.js 7:29-71 @ ./node_modules/@sanity/base/initial-value-templates.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/util/getNewDocumentModalActions.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/DefaultLayout.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/base/lib/datastores/grants/highlevel.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/initial-value-templates' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\base\lib\datastores\grants' @ ./node_modules/@sanity/base/lib/datastores/grants/highlevel.js 14:29-71 @ ./node_modules/@sanity/base/lib/datastores/grants/hooks.js @ ./node_modules/@sanity/base/lib/__legacy/@sanity/components/previews/CreateDocumentPreview.js (part:@sanity/components/previews/create-document) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/__legacy/@sanity/components/lists/CreateDocument.js (part:@sanity/components/lists/create-document) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/actionModal/ActionModal.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/DefaultLayout.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/inputs/PortableText/Toolbar/Toolbar.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/initial-value-templates' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\form-builder\lib\inputs\PortableText\Toolbar' @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/inputs/PortableText/Toolbar/Toolbar.js 16:29-71 @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/inputs/PortableText/Editor.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/inputs/PortableText/Input.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/inputs/PortableText/PortableTextInput.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/legacyPartImplementations/form-builder.js (part:@sanity/form-builder) @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/BrokenReferences.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/utils/withInitialValue.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/documentPane/documentPaneProvider.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/documentPane/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/DeskToolPane.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskToolPanes.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskTool.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/index.js @ ./node_modules/@sanity/vision/lib/VisionTool.js (all:part:@sanity/base/tool) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/router.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/inputs/SanityArrayInput.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/initial-value-templates' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\form-builder\lib\sanity\inputs' @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/inputs/SanityArrayInput.js 14:29-71 @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/inputResolver/resolveArrayInput.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/inputResolver/inputResolver.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/SanityFormBuilderContext.js @ ./node_modules/@sanity/form-builder/lib/sanity/legacyPartImplementations/form-builder.js (part:@sanity/form-builder) @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/BrokenReferences.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/utils/withInitialValue.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/documentPane/documentPaneProvider.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/documentPane/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/DeskToolPane.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskToolPanes.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskTool.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/index.js @ ./node_modules/@sanity/vision/lib/VisionTool.js (all:part:@sanity/base/tool) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/router.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/base/lib/schema/createSchema.js (part:@sanity/base/schema-creator) Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/schema/_internal' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\base\lib\schema' @ ./node_modules/@sanity/base/lib/schema/createSchema.js (part:@sanity/base/schema-creator 7:16-51) @ ./schemas/schema.js (part:@sanity/base/schema) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/schemaErrors/SchemaErrorReporter.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/DefaultLayout.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/base/lib/__legacy/@sanity/components/panes/DefaultPane.js (part:@sanity/components/panes/default) Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/structure' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\base\lib\__legacy\@sanity\components\panes' @ ./node_modules/@sanity/base/lib/__legacy/@sanity/components/panes/DefaultPane.js (part:@sanity/components/panes/default 12:17-45) @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/loadingPane/LoadingPane.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/loadingPane/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/panes/index.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskToolPanes.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/DeskTool.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/index.js @ ./node_modules/@sanity/vision/lib/VisionTool.js (all:part:@sanity/base/tool) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/router.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/base/lib/_exports/structure-builder.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/structure' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\base\lib\_exports' @ ./node_modules/@sanity/base/lib/_exports/structure-builder.js 8:17-45 @ ./node_modules/@sanity/base/structure-builder.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/util/getNewDocumentModalActions.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/DefaultLayout.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/structure-builder.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/structure' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\desk-tool\lib' @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/structure-builder.js 13:17-45 @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/defaultStructure.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/utils/resolvePanes.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/IntentResolver.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/index.js @ ./node_modules/@sanity/vision/lib/VisionTool.js (all:part:@sanity/base/tool) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/router.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js Error in ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/StructureError.js Module not found: Error: Can't resolve '@sanity/structure' in 'C:\projects\seeuferweg-studio

ode_modules\@sanity\desk-tool\lib\components' @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/StructureError.js 10:17-45 @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/components/IntentResolver.js @ ./node_modules/@sanity/desk-tool/lib/tool/index.js @ ./node_modules/@sanity/vision/lib/VisionTool.js (all:part:@sanity/base/tool) @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/router.js @ ./node_modules/@sanity/default-layout/lib/Root.js (part:@sanity/base/root) @ ./node_modules/@sanity/base/lib/components/SanityRoot.js (part:@sanity/base/sanity-root) @ ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js @ multi ./node_modules/@sanity/server/lib/browser/entry-dev.js