Issue with sending comments to Sanity studio from deployed version

export default async function comment(req, res) { const { name, text, email, _id } = JSON.parse(req.body) client.config({ token: process.env.SANITY_API_TOKEN_COMMENT }).create({ _type: 'comment', name, comment: text, email, post: { _type:'reference', _ref: _id } }) res.status(200) }

const onSubmit = async (data) => { setIsSubmitting(true); try { await fetch("/api/comment", { method: "POST", body: JSON.stringify({ ...data, _id }), }); setIsSubmitting(false); setHasSubmitted(true); setTimeout(()=>{ setHasSubmitted(false) },3000) if(getValues('storeData')){ window.localStorage.setItem('name',getValues('name')) window.localStorage.setItem('email',getValues('email')) } } catch (err) { console.log(err); }

I created comment system with sanity and next js with the help from this tutorial on youtube from sanity youtbue channel. Its working perfect in localhost. But on my deployed version its not sending the comments to sanity studio. (Rest of content from sanity is being fetched).here is comment.js from pages/api/comment.js:Token I am using has Editor access as you can see in the image.Here is the code for onClick event of submiting the comment:so how can I'll be able to send comments from deployed version of my website?