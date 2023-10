Issue with serializer not applying styles to list items

listItem: props => { switch (props.node.listItem) { case "bullet": { return <ul className="liststyle">{props.children}</ul> } case "number": { return <ol>{props.children}</ol> } default: { return <li>{props.children}</li> } } },

Hello, I'm trying to add some styles to my list items, but my serializer is not working. Not sure why, any one spot the error? My serializer:Full serializer at https://gist.github.com/AndreasJacobsen/de9a9eb192c8face517f9fd21313f974 , right now I'm trying to add the classname liststyle to a all ul elements in a block content component