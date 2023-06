Issue with Tags plugin installation and usage in Sanity.io Studio

user M

project.js document schema import { ComponentIcon } from '@sanity/icons' import sanityClient from 'part:@sanity/base/client' const client = sanityClient.withConfig({ apiVersion: '2021-03-25' }) import { orderRankField, orderRankOrdering, } from '@sanity/orderable-document-list'; import { getIcon } from './project-filter' export default { name: 'project', title: 'Project', type: 'document', icon: ComponentIcon, orderings: [orderRankOrdering], groups: [ { name: 'gallery', title: 'Gallery' }, { name: 'seo', title: 'SEO' } ], fields: [ orderRankField({ type: 'project' }), // Title { name: 'title', title: 'Title', type: 'string', validation: Rule => Rule.required() }, // Slug { name: 'slug', type: 'slug', options: { source: async doc => { if (!doc.client) { return doc.title; } const clientTitle = await client.fetch(`*[_id == "${doc.client._ref}"][0].title`) return `${clientTitle}-${doc.title}`; } } }, // Year { name: 'year', title: 'Year', type: 'date', options: { dateFormat: 'YYYY', calendarTodayLabel: 'Today' } }, // Project Type { title: 'Project Type', name: 'projectType', type: 'string', options: { layout: 'radio', list: [ { title: 'Client', value: 'client' }, { title: 'Personal', value: 'personal' }, ] } }, { name: 'client', type: 'reference', title: 'Client', to: [{type: 'client' }], hidden: ({document}) => document?.projectType != 'client' }, // Tags { name: 'myTags', title: 'Tags', type: 'tags', options: { includeFromRelated: 'myTags' } }, // Gallery { name: 'gallery', title: 'Gallery', type: 'gallery', group: 'gallery' }, // SEO { title: 'SEO / Share Settings', name: 'seo', type: 'seo', group: 'seo' } ], preview: { select: { seoImage: 'seo.image', images: 'gallery.images', image: 'gallery.images.0', title: 'title', client: 'client.title', year: 'year' }, prepare(selection) { const { seoImage, title, client, images, image, year } = selection return { media: image, title: title, subtitle: `${client ? client : ''}` } } } }

Hithanks! I used the docs for install (so “sanity install tags” within the studio) and then I’m using the tag within a document schema which I then query. I suspect it has to do with the npm install but I’ve gone through and still can’t quite track the culprit. I do know that when I remove the plugin everything is working fine though so I suppose it might be that floating-ui dependency?