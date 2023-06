Issue with undefined mainImage in Nuxt app's Sanity Studio

mainImage is not defined Stack: ReferenceError: at Object.<anonymous> (<http://localhost:3333/static/js/app.bundle.js:2658:18>) at __webpack_require__ (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:713:30>) at fn (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:118:20>) at Object.<anonymous> (<http://localhost:3333/static/js/app.bundle.js:152321:38>) at __webpack_require__ (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:713:30>) at fn (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:118:20>) at Object.<anonymous> (<http://localhost:3333/static/js/app.bundle.js:152294:49>) at __webpack_require__ (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:713:30>) at fn (<http://localhost:3333/static/js/vendor.bundle.js:118:20>) at Object.<anonymous> (<http://localhost:3333/static/js/app.bundle.js:152212:26>) (Your browsers Developer Tools may contain more info)

Good morning! any idea why I'm getting this ?here on a Nuxt App. Images are rendered fine in the frontend. Yet opening the studio at http://localhost:3333/ I have:Uncaught errorhowever "mainImage" is defined in schemas, so that it renders in the frontend. Yet there is this issue in the studio.any idea?thanks!