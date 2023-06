validation: (Rule) => Rule.required().custom((blocks) => { const offendingPaths = (blocks || []) .filter(({ _type, children }) => { if (_type !== "block") return false; const { 0: first, length, [length - 1]: last } = children || []; return first?.text.startsWith(" ") || last?.text.endsWith(" ") }) .map((block, index) => [{ _key: block._key }] || [index]); return ( offendingPaths.length === 0 || { message: "Blocks cannot start or end with whitespace", paths: offendingPaths, } ) }),

Hello, I am trying to use this ( https://github.com/coreyward/sanity-pills/blob/master/src/lib/blockValidator.js ) validation function for no trailing/leading whitespaces, but I get this error in sanity (screenshot).Can anyone point me in the right direction?