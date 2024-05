Issues with rxjs dependency conflicts after upgrading to Sanity v3.5.0

npm run dev

āœ˜ [ERROR] No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "tap" node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:16: 5 ā”‚ import { defer, tap, switchMap, of, EMPTY, concatMap, Subject } from 'rxjs'; ā•µ ~~~ āœ˜ [ERROR] No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "switchMap" node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:21: 5 ā”‚ import { defer, tap, switchMap, of, EMPTY, concatMap, Subject } from 'rxjs'; ā•µ ~~~~~~~~~ āœ˜ [ERROR] No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "concatMap" node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:43: 5 ā”‚ import { defer, tap, switchMap, of, EMPTY, concatMap, Subject } from 'rxjs'; ā•µ ~~~~~~~~~ 5:01:19 PM [vite] error while updating dependencies: Error: Build failed with 3 errors: node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:16: ERROR: No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "tap" node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:21: ERROR: No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "switchMap" node_modules/@sanity/portable-text-editor/lib/index.esm.js:5:43: ERROR: No matching export in "node_modules/rxjs/_esm5/index.js" for import "concatMap" at failureErrorWithLog (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:1604:15) at /Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:1056:28 at runOnEndCallbacks (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:1476:61) at buildResponseToResult (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:1054:7) at /Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:1166:14 at responseCallbacks.<computed> (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:701:9) at handleIncomingPacket (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:756:9) at Socket.readFromStdout (/Users/felixbridell/BLKLZY_Dev/blklzy-sanity-studio/node_modules/esbuild/lib/main.js:677:7) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at Pipe.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)

npm ERR! code ERESOLVE npm ERR! ERESOLVE could not resolve npm ERR! npm ERR! While resolving: @sanity/document-internationalization@1.0.5 npm ERR! Found: rxjs@7.8.0 npm ERR! node_modules/rxjs npm ERR! dev rxjs@"^7.8.0" from the root project npm ERR! rxjs@"^7.0.0" from @sanity/bifur-client@0.3.1 npm ERR! node_modules/@sanity/bifur-client npm ERR! @sanity/bifur-client@"^0.3.1" from sanity@3.5.0 npm ERR! node_modules/sanity npm ERR! sanity@"^3.5.0" from the root project npm ERR! 1 more (@sanity/document-internationalization) npm ERR! 8 more (@sanity/client, @sanity/portable-text-editor, ...) npm ERR! npm ERR! Could not resolve dependency: npm ERR! peer rxjs@"^6.0.0" from @sanity/document-internationalization@1.0.5 npm ERR! node_modules/@sanity/document-internationalization npm ERR! @sanity/document-internationalization@"^1.0.2" from the root project npm ERR! npm ERR! Conflicting peer dependency: rxjs@6.6.7 npm ERR! node_modules/rxjs npm ERR! peer rxjs@"^6.0.0" from @sanity/document-internationalization@1.0.5 npm ERR! node_modules/@sanity/document-internationalization npm ERR! @sanity/document-internationalization@"^1.0.2" from the root project npm ERR! npm ERR! Fix the upstream dependency conflict, or retry npm ERR! this command with --force, or --legacy-peer-deps npm ERR! to accept an incorrect (and potentially broken) dependency resolution. npm ERR! npm ERR! See /vercel/.npm/eresolve-report.txt for a full report. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /vercel/.npm/_logs/2023-02-25T15_55_10_845Z-debug-0.log Error: Command "npm install" exited with 1

npm install

So I upgraded to Sanity 3.5.0 and now when runningi get an error regarding portable-text-editor and rxjs saying:So I search for rxjs here on Slack and found this answer ( https://sanity-io-land.slack.com/archives/C9Z7RC3V1/p1677016448020399?thread_ts=1676530520.281159&cid=C9Z7RC3V1 ) telling me to add rxjs 7.8.0 to my devDependencies.This worked for a while. But durin deployment to Vercel I got a lot of errors regarding conflicts about different rxjs versions.So I deleted my node_modules folder and tried to runlocally and got the same errors. Do I need to downgrade Sanity or does some one have a fix for this?