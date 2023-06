const query = `*[_type == "post" && slug.current == $slug][0] { _id, _createdAt, title, description, mainImage, slug, body[]{ ..., asset -> { ..., "_key": _id } }, 'comments': *[ _type == "comment" && post._ref == ^._id && approved == true ], author -> { name, image } }`;

<PortableText value={post.body} components={{ types: { image: ({ asset, alt, width }) => ( <figure className="inline-image"> <img src={urlFor(asset).width(width).fit("max").url()} alt={alt} /> <figcaption> {caption && <span className="float-left">{caption}</span>} {credit && ( <i className="float-right">Photo credit: {credit}</i> )} </figcaption> </figure> ), }, block: { h1: (props: any) => ( <h1 className="text-2xl font-bold my-5" {...props} /> ), h2: (props: any) => ( <h2 className="text-xl font-bold my-5" {...props} /> ), h3: (props: any) => ( <h3 className="text-lg font-bold my-5" {...props} /> ), h4: (props: any) => ( <h4 className="text-md font-bold my-5" {...props} /> ), blockquote: (props: any) => ( <blockquote className="text-xl text-red-300 font-bold my-5" {...props} /> ), }, marks: { link: ({ href, children }: any) => ( <a href={href} className="text-blue-500 hover:underline"> {children} </a> ), }, listItem: { li: ({ children }: any) => ( <li className="ml-4 list-disc">{children}</li> ), }, }} />

Currently using the olderpluginbut I would like to migrate to _*@portabletext/react.* Doing so, it’s asking to add a value instead of content. using the older plugin I specify in Nextjs the content from the post.bo _dy from my Sanity GROQ query. But moving this to value is not working. What should go inside the value now? It’s not so clear from the documentation really.My PortableText the value is wrong.. I am trying to load all the post->body content inside the value. But now it’s giving me errors.