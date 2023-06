*[_type == 'nav' && id == 'main'][0] { title, id, navItems }

{ "ms": 26, "query": "*[_type == 'nav' && id == 'main'][0] { title, id, navItems }", "result": { "id": "main", "navItems": [ { "_key": "1371ba23535c", "_type": "navItem", "navItemUrl": { "_type": "link", "externalContent": false, "internalLink": { "_ref": "hfksghkjsghkjlhagjghaghasdag", "_type": "reference" } }, "text": "Home" }, ... }

I followed this tutorial for making a navigation schema: https://www.sanity.io/guides/creating-navigation-schema but I don't think the next step of hooking it up to a front end is done yet, so I was trying to figure it out on my ownI can query the navigation type like thiswhich returns results like:for external links I could easily get the url, but with internal pages, how do you follow the reference to get the url of the page?