const playwright = require("playwright-aws-lambda"); const CUSTOM_CSS = ` // whatever custom css for print/pdf `; exports.lambdaHandler = async (event, context) => { if (!event.queryStringParameters) { return { statusCode: 500, body: JSON.stringify("missing parameters"), }; } if (!event.queryStringParameters || !event.queryStringParameters.url) { return { statusCode: 500, body: JSON.stringify("missing parameter url"), }; } if (!event.queryStringParameters.filename) { return { statusCode: 500, body: JSON.stringify("missing parameter filename"), }; } try { const browser = await playwright.launchChromium(); const context = await browser.newContext(); const page = await context.newPage(); const response = await page.goto(event.queryStringParameters.url); const status = await response.status(); await page.addStyleTag({ content: CUSTOM_CSS }); if (status !== 200) { return { statusCode: 500, body: JSON.stringify("page not found"), }; } await page.emulateMedia({ media: "screen", format: "A4" }); const file = await page.pdf({ printBackground: true, }); await browser.close(); return { statusCode: 200, body: file.toString("base64"), isBase64Encoded: true, headers: { "Content-Type": "application/pdf", "Content-Disposition": `attachment; filename=${event.queryStringParameters.filename}`, }, }; } catch (err) { console.log(err); return err; } };

in my experience any other than browser based pdf generators for websites make a mess of your layout. So I recommend making the page with next (makes debugging also easier) and using a serverless function that sets up a headless browser, visits the page and generates the download.I've used both puppeteer ( https://github.com/puppeteer/puppeteer ) and playwright ( https://github.com/microsoft/playwright ) successfully for generating very nice pdfs - with clickable links and everything.Here's a super basic one I did on aws. Just shoot it a url and filename and it downloads that page as pdf. (This will eventually need some form of authentication)