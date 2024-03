👋

We’re on the advanced plan and we just hit our Total attribute/datatype count of 4000. I read all of this https://www.sanity.io/help/3dd46662-795f-4158-be10-66e68910f6e0 , but is there a way to increase temporarily our limit? We’re a team of 15+ people using Sanity and we can’t block shipping new stuff while we fix this