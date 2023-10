function Hero(props) { const { heading, backgroundImage, tagline, ctas, node } = props; console.log(backgroundImage); return ( <div className={styles.root}> <div className={styles.content}> <h1 className={styles.title}>{heading}</h1> {backgroundImage.map((background) => ( <> <img src={`${urlFor(backgroundImage).width(2000).auto("format").url()}`} /> </> ))} <div className={styles.tagline}>{tagline && <SimpleBlockContent blocks={tagline} />}</div> {ctas && ( <div className={styles.ctas}> {ctas.map((cta) => ( <Cta {...cta} key={cta._key} /> ))} </div> )} </div> </div> ); }

Mapping Over Array of Image - Hey peeps, I'm using the nextjs starter and I've got a few components I will need to build that must accept multiple image files, for example, grids, image sliders, two column layouts. I'm also trying to adapt the Hero component to accept multiple images that I can cycle through. I've changed the schema to accept an array rather than an object. However I'm having trouble getting this to translate on the front end....