// schemas/index.js

console.log('Importing schemas...');

import text1 from './text1';

import text2 from './text2';

import text3 from './text3';

import text4 from './text4';

import image1 from './image1';

import image2 from './image2';

import image3 from './image3';

console.log('Schemas imported:', [text1, text2, text3, text4, image1, image2, image3]);

const schemaTypes = [text1, text2, text3, text4, image1, image2, image3];

console.log('Exporting schemaTypes:', schemaTypes);

export default schemaTypes;

import {defineConfig} from 'sanity' import { structureTool } from 'sanity/structure' import schemaTypes from './schemas/index' console.log('Configuring Sanity Studio...'); console.log('Imported schemaTypes:', schemaTypes); export default defineConfig({ title: "", projectId: "xxxxxxx", dataset: "xxxxxx", plugins: [structureTool()], schema: { types: schemaTypes, }, }); console.log('Sanity Studio configuration:', defineConfig); // schemas/image.js export default { name: 'image1', title: 'Image1', type: 'image', options: { hotspot: true, }, fields: [ { name: 'caption', type: 'string', title: 'Caption', }, { name: 'attribution', type: 'string', title: 'Attribution', } ] }

Hello everyoneSo super new at this and im at a loss, as I dont get an error but I cant se the image schemas in sanityI cant understand why I cant see it in the structure...