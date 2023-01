import React from "react" import Img from "gatsby-image" import { getFluidGatsbyImage } from "gatsby-source-sanity" import * as css from "./figure.module.css" const Figure = ({ node }) => { const fluidProps = getFluidGatsbyImage( node.image.asset._ref, { maxWidth: 1024 }, { projectId: process.env.SANITY_PROJECT_ID || "bjzgdow4", dataset: process.env.SANITY_DATASET || "production", } ) return ( <figure className={`css.root my-6`}> <Img fluid={fluidProps} alt={node.alt} /> {node.caption && ( <figcaption className={css.figcaption}>{node.caption}</figcaption> )} </figure> ) } export default Figure

warn Attempted import error: 'getFluidGatsbyImage' is not exported from 'gatsby-source-sanity' (imported as 'getFluidGatsbyImage').

Hey everyone, I’m trying to upgrade a Gatsby project to V3 and get this error when trying to load fluid images from inside my Richtext renderer. I’m using the serializer for type “figure” and query the Sanity images using this snippet…Unfortunately, I get this error now in V3?Thanks – any inputs and help much appreciated