defineField({ title: "Slug", name: "slug", type: "slug", options: { source: 'field_that_references_other_page', slugify: (input: string, schema, context) => { // .. use data from other_page chosen by context.parent.field_that_references_other_page }

Hi! Is it possible to dereference something inside the studio? I have a document with a slug field, that I want to base on a different field in the document (a reference). I want to do something like this: