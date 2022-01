Event directory schemas

export default { name : "event" , title : "Event" , type : "document" , description : "An event" , fields : [ { name : "name" , title : "Name" , type : "string" , validation : ( Rule ) => Rule . required ( ) , } , { name : "summary" , title : "Summary" , type : "text" , description : "A short summary of the event, no more than 2 or 3 sentences" , } , { name : "description" , title : "Description" , type : "array" , of : [ { type : "block" , } , ] , description : "A full description of the event" , validation : ( Rule ) => Rule . required ( ) , } , { name : "start" , title : "Start date" , type : "datetime" , validation : ( Rule ) => Rule . required ( ) , } , { name : "end" , title : "End date" , type : "datetime" , validation : ( Rule ) => Rule . required ( ) , } , { name : "image" , title : "Image" , type : "image" , description : "An image relevant to the event" , } , { name : "url" , title : "URL" , type : "url" , description : "The homepage of the event" , } , { name : "category" , title : "Category" , type : "category" , } , { name : "organizer" , title : "Organizer" , type : "reference" , to : [ { type : "organizer" , } , ] , } , { name : "venue" , title : "Venue" , type : "reference" , to : [ { type : "venue" , } , ] , } , { name : "slug" , title : "Slug" , type : "slug" , options : { source : "name" , } , description : "This can be used to identify the event in a URL" , } , ] , orderings : [ { title : "Event name" , name : "eventNameAsc" , by : [ { field : "name" , direction : "asc" } ] , } , { title : "Event date" , name : "eventDateDesc" , by : [ { field : "date" , direction : "desc" } ] , } , ] , preview : { select : { title : "name" , subtitle : "organizer.name" , media : "image" , } , } , } ;