Discussion on setting default dataset in Sanity Spaces feature

default

default

spaces

"__experimental_spaces": [

{

"name": "showcase-spr-2022",

"title": "Spring 2022",

*"default": true*,

"api": {

"projectId": "myprojectid",

"dataset": "showcase-spr-2022"

}

},

{

"name": "showcase-win-2021",

"title": "Winter 2021",

"api": {

"projectId": "myprojectid",

"dataset": "showcase-win-2021"

}

},

{

"name": "2021-production",

"title": "Spring 2021",

"api": {

"projectId": "myprojectid",

"dataset": "2021-production"

}

},

{

"name": "production",

"title": "Spring 2020",

"api": {

"projectId": "myprojectid",

"dataset": "production"

}

},

{

"name": "development",

"title": "Development",

"api": {

"projectId": "myprojectid",

"dataset": "development"

}

}

]

hi, we are using the Spaces feature to switch between datasets. I tried to set the default dataset using thekey per the linked documentation, but Sanity doesn’t seem to respect it. Has anyone gotten thiskey to work?Myconfiguration in sanity.json is pasted in below. Notice I set the showcase-spr-22 as the default but when login into the Studio, the 2021-production dataset used by default.