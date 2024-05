next@14.2.3

import groq from 'groq'; import { Footer } from '@/components/footer'; import { Header } from '@/components/header'; import { type ContentItem, renderComponent } from '@/lib/render'; import { client } from '@/sanity/lib/client'; type DataProps = { content: ContentItem[]; }; const pageQuery = groq`*[_type == "page" && slug.current == $slug]`; async function getData(slug: string) { const res = await client.fetch(pageQuery, { slug, next: { revalidate: 1 } }); if (!res) { throw new Error('Failed to fetch data'); } return res[0]; } export default async function Page() { const slug = '/'; const data: DataProps = await getData(slug); console.log('page.tsx data', data); return ( <main className="flex flex-col items-center"> <Header /> {data?.content.map(renderComponent)} <Footer /> </main> ); }

Using NextJS app routerWhen I load data from sanity it seems that it gets cached. the only way to avoid caching is to provide to the client.fetch an extra parameter. but then typescript doesn’t recognise this… Though it works and there is no cache..