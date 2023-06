import {MdLibraryMusic as icon} from 'react-icons/md' import {MdYoutubeSearchedFor as seoIcon} from 'react-icons/md' import {defineField, defineType} from 'sanity' import DurationInputComponent from '../components/DurationInputComponent' import TranslateStringInputComponent from '../components/TranslateStringInputComponent' export default defineType({ name: 'track', title: 'Track', type: 'document', icon, groups: [ { name: 'seo', title: 'SEO', icon: seoIcon, }, { name: 'codes', title: 'Codes', }, { name: 'metadata', title: 'Metadata', }, { name: 'statistics', title: 'Stats', }, ], fields: [ defineField({ name: 'name', title: 'Name', type: 'localeString', group: 'metadata', options: { languageFilter: true, }, validation: (Rule) => Rule.required(), }), defineField({ name: 'description', title: 'description', type: 'localeString', group: 'metadata', options: { languageFilter: true, }, validation: (Rule) => Rule.required(), }), defineField({ name: 'isFeatured', title: 'Is Featured', type: 'boolean', validation: (Rule) => Rule.required(), }), defineField({ name: 'tags', title: 'Tags', type: 'array', // validation: (Rule) => Rule.required(), of: [{type: 'reference', to: [{type: 'searchTag'}]}], }), defineField({ name: 'image', title: 'Poster Image', type: 'image', group: 'metadata', validation: (Rule) => Rule.required(), options: { hotspot: true, }, }), defineField({ name: 'file', title: 'File', type: 'file', validation: (Rule) => Rule.required(), }), defineField({ name: 'slug', title: 'Slug', type: 'slug', options: { source: 'name', maxLength: 100, }, }), defineField({ name: 'tempo', title: 'Tempo', type: 'number', group: 'metadata', initialValue: 100, validation: (Rule) => Rule.precision(0).positive() && Rule.max(200) && Rule.min(50) && Rule.required(), }), defineField({ name: 'duration', title: 'Duration (seconds)', type: 'number', group: 'metadata', readOnly: true, components: { input: DurationInputComponent, }, }), defineField({ name: 'visitCount', title: 'Visit', type: 'number', group: 'statistics', }), defineField({ name: 'playCount', title: 'Play', type: 'number', group: 'statistics', }), defineField({ name: 'downloadCount', title: 'Download', type: 'number', group: 'statistics', }), defineField({ name: 'buyCount', title: 'Buy', type: 'number', group: 'statistics', }), defineField({ name: 'upc', title: 'UPC', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), group: 'codes', }), defineField({ name: 'isrc', title: 'ISRC', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), group: 'codes', }), defineField({ name: 'iswc', title: 'ISWC', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), group: 'codes', }), defineField({ name: 'recordLabel', title: 'Record Label', type: 'string', validation: (Rule) => Rule.required(), }), defineField({ name: 'artists', title: 'Artists', type: 'array', validation: (Rule) => Rule.required(), of: [{type: 'reference', to: [{type: 'artist'}]}], }), defineField({ name: 'composers', title: 'Composers', type: 'array', validation: (Rule) => Rule.required(), of: [{type: 'reference', to: [{type: 'composer'}]}], }), defineField({ name: 'sources', title: 'Sources', type: 'array', of: [{type: 'streamingService'}], }), defineField({ name: 'moods', title: 'Moods', type: 'array', validation: (Rule) => Rule.required(), of: [{type: 'reference', to: [{type: 'mood'}]}], }), defineField({ name: 'ganres', title: 'Ganres', type: 'array', validation: (Rule) => Rule.required(), of: [{type: 'reference', to: [{type: 'ganre'}]}], }), defineField({ name: 'seo', title: 'SEO', type: 'pageSeo', group: 'seo', // validation: (Rule) => Rule.required(), }), ], preview: { select: { name: 'name', media: 'image', isFeatured: 'isFeatured', }, prepare(selection) { const {name, media, isFeatured} = selection return { title: name['en'], media, subtitle: isFeatured ? '⭐️ Featured' : '', } }, }, initialValue: { isFeatured: false, recordLabel: 'lesfreemusic', sources: [ {name: 'Patreon', icon: 'mdi:patreon'}, {name: 'Spotify', icon: 'mdi:spotify'}, {name: 'Apple Music', icon: 'cib:apple-music'}, {name: 'iTunes', icon: 'simple-icons:itunes'}, {name: 'Youtube', icon: 'uil:youtube'}, {name: 'Youtube Music', icon: 'arcticons:youtube-music'}, {name: 'Amazon Music', icon: 'arcticons:amazon-music'}, {name: 'Amazon', icon: 'simple-icons:amazon'}, {name: 'TikTok', icon: 'ic:baseline-tiktok'}, {name: 'Instagram', icon: 'mdi:instagram'}, {name: 'SoundCloud', icon: 'mdi:soundcloud'}, {name: 'Deezer', icon: 'tabler:brand-deezer'}, ], composers: [{_ref: '45688ba9-a315-400b-98b3-b8c1442b9aa4'}], }, })