How to reference a schema from a schema in Sanity.io

export default defineConfig({ // ...other config schema: { types: [ defineType({ name: 'codeBlock', type: 'object', fields: [ defineField({ name: 'language', type: 'string', }), defineField({ name: 'code', type: 'text', }), ], }), defineType({ name: 'blocks', type: 'array', of: [ defineArrayMember({ type: 'section', }), defineArrayMember({ type: 'codeBlock', }), ], }), defineType({ name: 'section', type: 'object', fields: [ defineField({ name: 'blocks', type: 'blocks', }), ], }), defineType({ name: 'post', type: 'document', title: 'Post', fields: [ defineField({ name: 'title', type: 'string', }), defineField({ name: 'content', type: 'blocks', }), ], }), ], }, })

This works :Some things to consider though:• You can’t have “arrays-in-array”, so you’ll have to wrap them in an object to nest• You can’t mix object types with primitive type in an array (e.g.and a) • Nested structures, and especially “infinite” nested structures can be a bit of an anti-pattern:◦ It’s easy to blow up the unique attribute count ◦ It can be a bit unruly to query