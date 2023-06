user E

{ type: 'image', fields: [ { name: 'position', title: 'Position', type: 'string', options: { list: [ {title: 'Default', value: 'default'}, {title: 'Left', value: 'left'}, {title: 'Right', value: 'right'}, ], }, initialValue: 'default', }, { name: 'alt', title: 'Alternative text', type: 'localeString' }, ], preview: { select: { title: 'asset.originalFilename', }, }, },

Hi. To show the filename, you can use a preview (as a sibling to thearray in your schema) that specifies aof. To set aas a default (in this case, using the value in your list of, but this could be anything), you can use the prop on the schema . Both are reflected below: