You could create a config-file with environment variables, which is imported into this file, and spread it. config.js (copied from my gatsby project)





module.exports = { sanity: { projectId: process.env.GATSBY_SANITY_PROJECT_ID || 'default', dataset: process.env.GATSBY_SANITY_DATASET || 'production' } }

import clientConfig from 'client-config'; ... <PortableText {...clientConfig} .../>

and then in your Portable text file: