Hi,

I'm having trouble with the sanity javascript sdk in nextjs. Other calls work (see the movies json) but the sanity calls only work if I make them in getServerSideProps.



Seems like the sdk doesnt play so well with nextjs. Is that expected?



Any help appreciated. Thanks



I'm getting

Uncaught Error: Network error while attempting to reach

https://00000000.apicdn.sanity.io/v1/data/query/production?query=*%5B_type%20%3D%3D%20%22candidate%22%20%26%26%20_id%20%3D%3D%20%24cid%5D%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20transcript%2C%0A%20%20%20%20%7D%5B0...1%5D%0A%20%20%20%20&%24cid=%22cbadb288-9700-47c5-a99f-78f7b990f77e%22







async componentDidMount() { const transcriptQuery = `*[_type == "candidate" && _id == $cid] { transcript, }[0...1] `; const data = await fetch('<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts').then(response> => response.json()); console.log(data); // const transcript = await sanity.fetch(transcriptQuery, { cid: 'cbadb288-9700-47c5-a99f-78f7b990f77e' }); // console.log(transcript); }