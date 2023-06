onChange

set()

🙂

import {Card, Autocomplete, Flex, Box, Text} from '@sanity/ui' import {SearchIcon} from '@sanity/icons' import {BsPlayBtn} from 'react-icons/bs' import {useCallback, useEffect, useState} from 'react' import {set, unset} from 'sanity' import axios from 'axios' const params = '?fields=uri,created_time,name,description,link,pictures,files,width,height,duration&per_page=100' const AsyncVimeoSelect = (props) => { const [listItems, setListItems] = useState([]) const {onChange, value = '', id, focusRef, onBlur, onFocus, readOnly} = props const handleChange = useCallback( (event) => { // console.log(event) // const nextValue = event.currentTarget.value onChange(event ? set({name: event}) : unset()) }, [onChange] ) useEffect(() => { const getItems = async () => { const items = await axios .get( `<https://api.vimeo.com/me/projects/${> import.meta.env.SANITY_STUDIO_VIMEO_FOLDER }/videos${params}`, { headers: { Authorization: `Bearer ${import.meta.env.SANITY_STUDIO_VIMEO_TOKEN}`, }, } ) .then((res) => { return res.data.data.map((video) => { return {value: video.name, payload: video} }) }) setListItems(items) } getItems() }, []) return ( <Card padding={[3, 3, 4]} paddingBottom={[8, 8, 9]}> <Autocomplete filterOption={(query, option) => option.payload.name.toLowerCase().indexOf(query.toLowerCase()) > -1 } fontSize={[2, 2, 3]} icon={SearchIcon} openButton options={listItems} padding={[3, 3, 4]} placeholder="Type to find item …" renderOption={(option) => ( <Card as="button"> <Flex align="center"> <Box paddingLeft={3} paddingY={2}> <BsPlayBtn /> </Box> <Box flex={1} padding={3}> <Text size={[2, 2, 3]}>{option.payload.name}</Text> </Box> </Flex> </Card> )} renderValue={(value, option) => { return option.payload.name }} onChange={handleChange} /> </Card> ) } export default AsyncVimeoSelect

Hey! I need a little help porting a custom input component from V2 to V3. It's a Vimeo video async select. It's based on these great resources: https://www.sanity.io/ui/docs/component/autocomplete#example-with-custom-rendering The last thing I need to do, and can't quite figure out how to, is to access an item's payload inside myevent... I'm a Vue guy so it might be a very easy React trick but I'm kinda stuck now... The approach I have in mind is access my payload object then create my object as per my schema and then use theto update my content lake. Here's my code so far. Any help will be appreciatedThanks !