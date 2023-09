import { defineConfig } from 'astro/config'; import tailwind from '@astrojs/tailwind'; import svelte from '@astrojs/svelte'; import sanity from 'astro-sanity'; import react from '@astrojs/react'; import netlify from "@astrojs/netlify/functions"; // <https://astro.build/config> export default defineConfig({ output: 'hybrid', integrations: [tailwind(), svelte(), sanity({ projectId: '<actualProjectID>', dataset: 'production', useCdn: false, studioBasePath: '/admin' }), react()], adapter: netlify() });

Hi there, I’m trying to embed the sanity studio into my new astro site.I’ve followed along with this documentation , but keep getting a 404 error.I have the studio installed in a ‘admin’ folder in the root folder of my astro project.Is there an issue with my astro config?