Error: Encountered anonymous inline image "en" for field/type "LocaleImage". To use this field with GraphQL you will need to create a top-level schema type for it.

import supportedLanguages from './supportedLanguages'; export default { name: 'localeImage', type: 'object', title: 'Locale Image', fieldsets: [ { title: 'Translations', name: 'translations', options: { collapsible: true } } ], fields: supportedLanguages.map(lang => ({ name: lang.id, type: 'image', title: lang.title, fields: [ { name: 'alt', type: 'string', title: 'Title / Alt Text', options: { isHighlighted: true } } ], fieldset: lang.isDefault ? null : 'translations' })) };

Hi, I’m trying to localise an image field.The code below looks to work fine in Studio, butgives the following error:Here’s the code in question (follows https://www.sanity.io/docs/localization and https://www.sanity.io/docs/image-type ):I’m puzzled as to which way this needs to be resolved. Please note that the localised image works fine until I addunder