The desk structure list takes an array of items. A common mistake is to passing a list of items as arguments instead of an array:

S . list ( ) . title ( 'Content' ) . items ( S . listItem ( ) . title ( 'Foo' ) , S . listItem ( ) . title ( 'Bar' ) ) S . list ( ) . title ( 'Content' ) . items ( [ S . listItem ( ) . title ( 'Foo' ) , S . listItem ( ) . title ( 'Bar' ) ] )